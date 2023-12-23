Стало известно, как будут работать автобусы в Ростове в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
По информации Ro.Today, в последние дни этого года, 28 и 29 декабря, транспорт должен курсировать по обычному расписанию. Но с 30 декабря внесут изменения в его работу.
«С 30 декабря по 7 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня. Что касается новогодней ночи, то водителям придется работать до 01.00 мск», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с 8 числа транспорт снова вернется на свое обычное расписание.
Ранее врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
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