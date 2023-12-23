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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Стало известно, как будут работать автобусы в Ростове в новогоднюю ночь

Стало известно, как будут работать автобусы в Ростове в новогоднюю ночь

23 декабря 2023, 18:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во время новогодних праздников общественный транспорт будет работать по новому расписанию, сообщают СМИ.

По информации Ro.Today, в последние дни этого года, 28 и 29 декабря, транспорт должен курсировать по обычному расписанию. Но с 30 декабря внесут изменения в его работу.

«С 30 декабря по 7 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня. Что касается новогодней ночи, то водителям придется работать до 01.00 мск», — сказано в сообщении.

Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год
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Отмечается, что с 8 числа транспорт снова вернется на свое обычное расписание.

Ранее врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также о том, как изменились цены на продукты и алкоголь для новогоднего застолья.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Транспорт#Трамваи#Троллейбусы#Новогодние праздники
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