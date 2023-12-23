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Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону 23 декабря

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону 23 декабря

23 декабря 2023, 15:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в субботу, 23 декабря, из-за дождей подтопило участок улицы Оганова, сообщили местные жители в соцсетях.

В городе испортилась погода и выпали осадки, из-за чего на проезжей части по улице Оганова поднялся уровень воды. Но водителей это не смутило и они продолжают ездить по затопленной дороге.

«Знаменитая Огановская лужа снова радует ростовчан. Не хватает только лодок и весел», — написал автор.

Пользователи в комментариях рассказали, что в прошлые разы масштаб проблемы был более серьезным.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Что-то в этот раз она не сильно глубокая, как в предыдущие», — пишут пользователи в комментариях.

Добавим, что официальной ситуации о потопе не поступало.

Ранее в центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вода#Водители#Дожди#Подтопление
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