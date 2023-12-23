Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону 23 декабря

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В городе испортилась погода и выпали осадки, из-за чего на проезжей части по улице Оганова поднялся уровень воды. Но водителей это не смутило и они продолжают ездить по затопленной дороге.
«Знаменитая Огановская лужа снова радует ростовчан. Не хватает только лодок и весел», — написал автор.
Пользователи в комментариях рассказали, что в прошлые разы масштаб проблемы был более серьезным.
«Что-то в этот раз она не сильно глубокая, как в предыдущие», — пишут пользователи в комментариях.
Добавим, что официальной ситуации о потопе не поступало.
Ранее в центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды. Материал на эту тему читайте по ссылке.