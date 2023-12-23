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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

В Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области

В Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области

23 декабря 2023, 07:04
Фото: 1MI
В Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области
В театре «Ковчег» в Санкт-Петербурге поставили спектакль об уроженце Таганрога, который получил травму в ходе специальной военной операции, сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Сюжет
СВО

Героем спектакля, получившего название «Радио Паша», стал уроженец Таганрога 37-летний Павел Лазарев. Как пишет «КП — Ростов-на-Дону», прошедший чеченскую войну Лазарев работал на заводе, когда получил повестку.

По его словам, он был готов принять участие в спецоперации с самых первых дней. Даже собрал рюкзак для этого. Во время боя за Марьинку Лазарев получил ранение.

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Их группа попала в засаду. Обстрел был очень плотный. Товарищ Лазарева получил ранение и тот оказал ему первую помощь. Однако при отступлении вражеская граната попала бойцу из Таганрога в пятку.

Дожидаясь эвакуации в почти разрушенном сарае Лазарев еще не знал, что с его ногой. Но не смотря на это он старался приободрить своих товарищей по оружию. После операции в Ростове Лазарева отправили в Санкт-Петербург, где было принято решение ампутировать ногу. Сейчас он учится ходить с протезом. За его веселый нрав и оптимизм Лазареву дали прозвище «Радио Паша».

Ранее стало известно, что участники СВО получили первые участки земли в Ростовской области. Как отмечается, бойцам предлагают самим выбрать понравившейся участок.

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