В Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Героем спектакля, получившего название «Радио Паша», стал уроженец Таганрога 37-летний Павел Лазарев. Как пишет «КП — Ростов-на-Дону», прошедший чеченскую войну Лазарев работал на заводе, когда получил повестку.
По его словам, он был готов принять участие в спецоперации с самых первых дней. Даже собрал рюкзак для этого. Во время боя за Марьинку Лазарев получил ранение.
Их группа попала в засаду. Обстрел был очень плотный. Товарищ Лазарева получил ранение и тот оказал ему первую помощь. Однако при отступлении вражеская граната попала бойцу из Таганрога в пятку.
Дожидаясь эвакуации в почти разрушенном сарае Лазарев еще не знал, что с его ногой. Но не смотря на это он старался приободрить своих товарищей по оружию. После операции в Ростове Лазарева отправили в Санкт-Петербург, где было принято решение ампутировать ногу. Сейчас он учится ходить с протезом. За его веселый нрав и оптимизм Лазареву дали прозвище «Радио Паша».
Ранее стало известно, что участники СВО получили первые участки земли в Ростовской области. Как отмечается, бойцам предлагают самим выбрать понравившейся участок.