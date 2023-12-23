В Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области

Дожидаясь эвакуации в почти разрушенном сарае Лазарев еще не знал, что с его ногой. Но не смотря на это он старался приободрить своих товарищей по оружию. После операции в Ростове Лазарева отправили в Санкт-Петербург, где было принято решение ампутировать ногу. Сейчас он учится ходить с протезом. За его веселый нрав и оптимизм Лазареву дали прозвище «Радио Паша».