В Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Напомним, что по стенам дома пошли трещины, из-за чего его признали аварийными и подлежащим сносу. Но жильцы оказались против, так как хотели добиться ремонта здания.
Разразился скандал, после которого жильцам выплатили компенсацию и они покинули свои квартиры. А теперь завершились работы по демонтажу здания.
«От некогда огромного дома высотой не менее 20 метров остались лишь только валяющиеся на территории куски стекла и бетона», — пишет Donday.
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