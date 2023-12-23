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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:19

В Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском

В Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском

23 декабря 2023, 14:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском
В Ростове-на-Дону завершились работы по сносу пятиэтажного дома в переулке Кривошлыковский, 4, сообщают СМИ.

Напомним, что по стенам дома пошли трещины, из-за чего его признали аварийными и подлежащим сносу. Но жильцы оказались против, так как хотели добиться ремонта здания.

Разразился скандал, после которого жильцам выплатили компенсацию и они покинули свои квартиры. А теперь завершились работы по демонтажу здания.

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«От некогда огромного дома высотой не менее 20 метров остались лишь только валяющиеся на территории куски стекла и бетона», — пишет Donday.

Ранее власти Ростова объяснили, почему в городе убрали памятник Врангелю. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Демонтаж#Аварийное здание#Компенсация
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