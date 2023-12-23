В Ростове за год закрылся уже второй супермаркет с дорогими деликатесами

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Напомним, в середине июля текущего года закрылся супермаркет «Тихий Дон» в здании речного вокзала. Там продавали премиальные товары преимущественно зарубежных брендов. Теперь на месте супермаркета открылась продуктовая база «Бум» с товарами бюджетного сегмента.
Открытый еще в середине прошлого века универмаг на Театральной площади прекратил свое существование, пишет DonDay.
Гастроном проработал несколько десятков лет. Он менял названия, но суть магазина оставалась неизменной. Четыре года назад супермаркет «Театральный» закрывался на ремонт. Однако затем снова открылся с более расширенным ассортиментом. Так, покупателям предлагали купить живых крабов и устрицы.