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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Ростове за год закрылся уже второй супермаркет премиум-класса

В Ростове за год закрылся уже второй супермаркет с дорогими деликатесами

23 декабря 2023, 05:37
Фото: Midjourney
В Ростове за год закрылся уже второй супермаркет премиум-класса

В Ростове-на-Дону закрылся легендарный гастроном «Театральный»

Известный гастроном, расположенный на Театральной площади, закрылся, пишут СМИ.

Напомним, в середине июля текущего года закрылся супермаркет «Тихий Дон» в здании речного вокзала. Там продавали премиальные товары преимущественно зарубежных брендов. Теперь на месте супермаркета открылась продуктовая база «Бум» с товарами бюджетного сегмента.

Открытый еще в середине прошлого века универмаг на Театральной площади прекратил свое существование, пишет DonDay.

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Гастроном проработал несколько десятков лет. Он менял названия, но суть магазина оставалась неизменной. Четыре года назад супермаркет «Театральный» закрывался на ремонт. Однако затем снова открылся с более расширенным ассортиментом. Так, покупателям предлагали купить живых крабов и устрицы.

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