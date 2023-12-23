В Ростове за год закрылся уже второй супермаркет с дорогими деликатесами

Гастроном проработал несколько десятков лет. Он менял названия, но суть магазина оставалась неизменной. Четыре года назад супермаркет «Театральный» закрывался на ремонт. Однако затем снова открылся с более расширенным ассортиментом. Так, покупателям предлагали купить живых крабов и устрицы.