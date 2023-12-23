В Ростовской области запретят убивать пернатых с 1 января

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
По информации издания «Наше время», охотиться на птиц разрешили еще летом. В том числе, с 12 августа на горлиц и перепелов.
В конце августа в список включили куропаток, охотиться на которых можно было до начала декабря. Осенью охотники получили разрешение добывать фазанов.
Теперь разрешения на охоту отменят, это произойдет после 31 декабря. Если нарушить это правило, то грозит административная ответственность.
Ранее зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
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