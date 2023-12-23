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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростовской области запретят убивать пернатых с 1 января

В Ростовской области запретят убивать пернатых с 1 января

23 декабря 2023, 16:45
Фото: 1MI
В Ростовской области в конце этого года закроется сезон охоты на пернатую дичь, сообщают СМИ.

По информации издания «Наше время», охотиться на птиц разрешили еще летом. В том числе, с 12 августа на горлиц и перепелов.

В конце августа в список включили куропаток, охотиться на которых можно было до начала декабря. Осенью охотники получили разрешение добывать фазанов.

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Теперь разрешения на охоту отменят, это произойдет после 31 декабря. Если нарушить это правило, то грозит административная ответственность.

Ранее зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что в Ростовской области в 2024 году опубликуют новую Красную книгу.

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