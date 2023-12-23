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В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими

В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими

23 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI
В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими
В Ростовской области появились кадры с места аварии в Кагальницком районе, в которой пострадали 14 человек, а четверо погибли, видео опубликовала пресс-служба донского ГУ МЧС России.

Напомним, 23 декабря стало известно, что в Кагальницком районе на 38-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» произошла серьезная авария, в которой погибли двое водителей и двое их пассажиров, а также пострадали 14 пассажиров микроавтобуса.

Спасателям удалось деблокировать пострадавших из искореженного микроавтобуса только спустя 4,5 часа после аварии, благодаря чему пассажиров смогли доставить в больницы для получения квалифицированной медицинской помощи.

МЧС поделились кадрами с места аварии, на котором видно пожарную машину, а также две кареты скорой помощи, ожидающие пострадавших. Вокруг поврежденных транспортных средств лежат обломки, а движение на трассе частично ограничено.

Видео: Видео: МЧС России по Ростовской области / ГИБДД РО

«Господи, только пятеро погибших было, среди них трое детей. И опять…», «Какой ужас. Люди, будьте внимательнее, не летите по трассе», «Очень жаль! Микроавтобусы всегда очень быстро гонят на трассе! Жаль всех», «Прям под знаком обгон запрещен», — ужаснулись дончане.

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