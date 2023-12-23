В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Напомним, 23 декабря стало известно, что в Кагальницком районе на 38-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» произошла серьезная авария, в которой погибли двое водителей и двое их пассажиров, а также пострадали 14 пассажиров микроавтобуса.
Спасателям удалось деблокировать пострадавших из искореженного микроавтобуса только спустя 4,5 часа после аварии, благодаря чему пассажиров смогли доставить в больницы для получения квалифицированной медицинской помощи.
МЧС поделились кадрами с места аварии, на котором видно пожарную машину, а также две кареты скорой помощи, ожидающие пострадавших. Вокруг поврежденных транспортных средств лежат обломки, а движение на трассе частично ограничено.
«Господи, только пятеро погибших было, среди них трое детей. И опять…», «Какой ужас. Люди, будьте внимательнее, не летите по трассе», «Очень жаль! Микроавтобусы всегда очень быстро гонят на трассе! Жаль всех», «Прям под знаком обгон запрещен», — ужаснулись дончане.