В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими

«Господи, только пятеро погибших было, среди них трое детей. И опять…», «Какой ужас. Люди, будьте внимательнее, не летите по трассе», «Очень жаль! Микроавтобусы всегда очень быстро гонят на трассе! Жаль всех», «Прям под знаком обгон запрещен», — ужаснулись дончане.