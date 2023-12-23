В смертельном ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» пострадали 14 человек

Около 11.00 мск, спустя 4,5 часа после аварии, спасателям удалось деблокировать пострадавших из маршрутки в Кагальницком районе. По данным МЧС, в работах задействовали пожарных 56-й ПСЧ и спасателей, после чего пострадавших в ДТП доставили в больницы Кагальницкого района и Батайска.