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В смертельном ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» пострадали 14 человек

В смертельном ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» пострадали 14 человек

23 декабря 2023, 09:10
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В смертельном ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» пострадали 14 человек
В Ростовской области в жестком ДТП на дороге из Ростова в Ставрополь пострадали 14 человек, погибли четверо, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, ранним утром субботы, 23 декабря, в Ростовской области на 38-м километре трассы «Ростов — Ставрополь» произошло жесткое ДТП, унесшее жизни четырех человек.

Около 11.00 мск, спустя 4,5 часа после аварии, спасателям удалось деблокировать пострадавших из маршрутки в Кагальницком районе. По данным МЧС, в работах задействовали пожарных 56-й ПСЧ и спасателей, после чего пострадавших в ДТП доставили в больницы Кагальницкого района и Батайска.

Видео: Видео: МЧС России по Ростовской области / ГИБДД по Ростовской области

Хотя в МЧС не сообщили точное число пострадавших, Telegram-канал Don_Mash объявил, что, по их данным, в аварии пострадали 14 человек, 11 пассажиров автобуса якобы госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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