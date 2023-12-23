В смертельном ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» пострадали 14 человек

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Напомним, ранним утром субботы, 23 декабря, в Ростовской области на 38-м километре трассы «Ростов — Ставрополь» произошло жесткое ДТП, унесшее жизни четырех человек.
Около 11.00 мск, спустя 4,5 часа после аварии, спасателям удалось деблокировать пострадавших из маршрутки в Кагальницком районе. По данным МЧС, в работах задействовали пожарных 56-й ПСЧ и спасателей, после чего пострадавших в ДТП доставили в больницы Кагальницкого района и Батайска.
Хотя в МЧС не сообщили точное число пострадавших, Telegram-канал Don_Mash объявил, что, по их данным, в аварии пострадали 14 человек, 11 пассажиров автобуса якобы госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.