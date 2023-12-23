Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха будет около нуля градусов.
«В связи с изменением температуры призываем водителей быть бдительными за рулем, особенно утром. Избегайте резких маневров, помните о соблюдении дистанции. Не торопитесь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если требуется помощь на дороге, то можно обратиться по телефону 112.
Ранее синоптики сообщали, что в ночное время в регионе ожидаются заморозки.
До этого более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.