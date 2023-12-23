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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:21

Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

23 декабря 2023, 13:12
Фото: 1MI
В Ростовской области водителям нужно быть внимательными из-за снегопада, сообщает «Автодор».

В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха будет около нуля градусов.

«В связи с изменением температуры призываем водителей быть бдительными за рулем, особенно утром. Избегайте резких маневров, помните о соблюдении дистанции. Не торопитесь», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что если требуется помощь на дороге, то можно обратиться по телефону 112.

Ранее синоптики сообщали, что в ночное время в регионе ожидаются заморозки.

До этого более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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