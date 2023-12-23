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Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год

Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год

23 декабря 2023, 10:46
Фото: 1MI
Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год
В Ростовской области и других регионах России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, об этом сообщил портал «Новые известия».

Издание сообщает, что врачи и юристы выдвинули инициативу ввести частичный запрет на продажу алкоголя на территории России во время длинных новогодних праздников. Аргументом в пользу запрета стало сохранение жизни и здоровья граждан.

По словам экспертов, именно алкоголь в Новый год является катализатором запускающим прирост числа криминальных происшествий и обращений граждан в медицинские организации во время праздников. В настоящий момент треть преступлений в стране совершает совершеннолетний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое преступление — пьяный подросток.

«Праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы», — заявила юрист Алла Георгиева.

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Ее позицию поддержала и врач-терапевт Анастасия Курова, которая считает, что алкоголь не только провоцирует ДТП, преступления и конфликты, но и сокращает продолжительность жизни населения.

В издании упомянули, что два года назад в Госдуме предлагали ограничить продажу алкогольной продукции в Новый год, но эта инициатива не нашла поддержки у парламентариев.

В настоящий момент дончанам рекомендуют ограничить потребление спиртного до двух бокалов шампанского, а также выбирать для застолья алкоголь с низкой калорийностью и содержанием сахара. Также жителям Ростовской области предложили разбавлять алкоголь водой или приготовить безалкогольный заменитель шампанского из газированной минеральной воды, сока лайма и пучка мяты.

Ранее стало известно, как изменились цены на продукты и алкоголь для новогоднего застолья.

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