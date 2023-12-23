Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год

По словам экспертов, именно алкоголь в Новый год является катализатором запускающим прирост числа криминальных происшествий и обращений граждан в медицинские организации во время праздников. В настоящий момент треть преступлений в стране совершает совершеннолетний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое преступление — пьяный подросток.