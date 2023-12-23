ВсеПроСпорт запланировал изменения в рейтинге букмекеров

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Редакция сайта ВсеПроСпорт решила, что в рейтинг букмекеров, необходимо ввести общественно значимые критерии оценки — это социальная ответственность и поддержка российского спорта.
Букмекеры должны стремиться создать максимально благоприятную среду для связи между обществом и индустрией. Из-за непрозрачности условий игры, к ней идет недоверие и негативное отношение. Многие букмекеры заинтересованы в получение максимальной прибыли, поэтому мало уделяют внимания к защите интересов своих клиентов. Специалисты считаю, что нужно стремиться к предоставлению максимально правдивой информации об игре на деньги. Когда появится прозрачность и четкость в предоставлении этих данных, тогда доверие к букмекерам возрастёт. Легальным букмекерским конторам в РФ продумать, то каким именно образом планируется появление инструментов для пользователей позволяющие ограничить себя от игрового процесса.
Не поддерживая российский спорт ни одна букмекерская контора не могла бы получить лицензию. Следовательно, есть четкое условие выплата части от дохода в поддержку российского спорта. Сейчас это 1,5% от чистой прибыли в квартал, а с 2024 года это 2%.
Плюс для букмекеров заключается в том, что они сами вправе выстраивать, то каким именно образом они собираются поддерживать спорт в РФ. То есть здесь главное перечислить нужную сумму средств, а куда это произойдет это уже второстепенная информация. Хотя безусловно, необходимо вначале получить одобрение от ЕРАИ на стремление перевода денежных средств в том или ином направлении.