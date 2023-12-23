Заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет пасмурно и ожидаются осадки. В субботу никакого потепления ждать не стоит, максимальная температура составит +6 градусов. Синоптики заявляют о дождях.



В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, дороги в это время обледенеют. Днем прогнозируют снегопад при 0 градусах. В этот день ветер будет довольно сильным, поэтому рекомендуется не подходить близко к деревьям.