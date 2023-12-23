Заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет пасмурно и ожидаются осадки. В субботу никакого потепления ждать не стоит, максимальная температура составит +6 градусов. Синоптики заявляют о дождях.
В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, дороги в это время обледенеют. Днем прогнозируют снегопад при 0 градусах. В этот день ветер будет довольно сильным, поэтому рекомендуется не подходить близко к деревьям.
С понедельника по среду продолжится дождливая погода, при этом потеплеет до +7 градусов. В четверг, 28 декабря, ожидается снег и дождь.
Важно отметить, что ночью на протяжении всей недели прогнозируют заморозки.
До этого свыше 530 деревьев упали в донской столице из-за льда и штормового ветра.