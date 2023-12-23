rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской области

Заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской области

23 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Ростовской области в конце декабря будет складываться холодная погода и могут выпасть осадки, сообщили синоптики.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет пасмурно и ожидаются осадки. В субботу никакого потепления ждать не стоит, максимальная температура составит +6 градусов. Синоптики заявляют о дождях.

В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, дороги в это время обледенеют. Днем прогнозируют снегопад при 0 градусах. В этот день ветер будет довольно сильным, поэтому рекомендуется не подходить близко к деревьям.

В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей
Узнать подробнее

С понедельника по среду продолжится дождливая погода, при этом потеплеет до +7 градусов. В четверг, 28 декабря, ожидается снег и дождь.

Важно отметить, что ночью на протяжении всей недели прогнозируют заморозки.

До этого свыше 530 деревьев упали в донской столице из-за льда и штормового ветра.

Читайте также:
В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителейГородские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Ростове-на-ДонуБолее 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Гололед#Снегопад#Осадки#Температура#Дождь#Синоптики#Заморозки
Подпишитесь
Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области
Сегодня, 05:43
Синоптики заявили, что ростовчане могут не ждать хорошей погоды в конце декабря
Вчера, 18:07
Парковки будут закрывать на главном ростовском железнодорожном вокзале
Вчера, 17:28
Правила проведения квестов ужесточат в Ростовской области после несчастных случаев
Вчера, 17:05
Энергетическую инфраструктуру Ростова защитят от дронов
Сегодня, 06:17
Уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области
Вчера, 15:44