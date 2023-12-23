Жителей Ростовской области призвали носить маски в общественных местах

В надзорном органе напомнили, что в настоящий момент в Ростовской области фиксируют высокую заболеваемость ОРВИ. С 12 до 19 декабря количество заболевших ОРВИ составило более 19,9 тысячи человек, 48% из них составили дети возрастом до 14 лет. Кроме того, выявили 63 случая гриппа. Кроме того, к 19 декабря в Ростовской области выявили 804 человека, больных коронавирусом.