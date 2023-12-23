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Жителей Ростовской области призвали носить маски в общественных местах

Жителей Ростовской области призвали носить маски в общественных местах

23 декабря 2023, 11:10
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области призвали носить маски в общественных местах
В Ростовской области жителей попросили вернуться к масочному режиму на время вспышки ОРВИ и гриппа, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

В надзорном органе напомнили, что в настоящий момент в Ростовской области фиксируют высокую заболеваемость ОРВИ. С 12 до 19 декабря количество заболевших ОРВИ составило более 19,9 тысячи человек, 48% из них составили дети возрастом до 14 лет. Кроме того, выявили 63 случая гриппа. Кроме того, к 19 декабря в Ростовской области выявили 804 человека, больных коронавирусом.

Фото: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре решили напомнить дончанам о мерах профилактики инфекционных заболеваний и призвали жителей Ростовской области часто и тщательно мыть руки, особенно, после поездки в общественном транспорте и избегать мест массового скопления людей.

«В общественных местах используйте маску, для того, чтобы исключить распространение инфекции среди людей», — сказано в сообщении.

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Ранее власти Ростовской области заявили, что пока не рассматривают введение масочного режима, несмотря на рост заболеваемости населения.

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