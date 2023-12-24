Бочки с неизвестными химикатами вывезли на берег реки в Ростове

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Жители Ростова сообщили о выброшенных на берег реки Мертвый Донец в районе Каратаево железных бочках. По предположению горожан, в них могут находиться химикаты. На видео, опубликованном очевидцем в сети, можно насчитать больше десяти бочек.
Горожане просят огласки и объяснений, кто выбросил на берег жестяные бочки. Местные жители надеются, что на проблему обратят внимание надзорные органы и накажут виновных.
Ранее RostovGazeta рассказала, к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области.