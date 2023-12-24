rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Бочки с химикатами выбросили на берегу реки Мертвый Донец в Каратаево в Ростове

Бочки с неизвестными химикатами вывезли на берег реки в Ростове

24 декабря 2023, 14:43
Фото: Картинка для иллюстрации / Midjourney
Бочки с химикатами выбросили на берегу реки Мертвый Донец в Каратаево в Ростове
Бочки с химикатами выбросили на берегу реки Мертвый Донец в Каратаево в Ростове, сообщили в социальных сетях местные жители.

Жители Ростова сообщили о выброшенных на берег реки Мертвый Донец в районе Каратаево железных бочках. По предположению горожан, в них могут находиться химикаты. На видео, опубликованном очевидцем в сети, можно насчитать больше десяти бочек.

Бочки с химикатами выбросили на берегу реки Мертвый Донец в Каратаево в Ростове
Видео: Картинка для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов главный»

Горожане просят огласки и объяснений, кто выбросил на берег жестяные бочки. Местные жители надеются, что на проблему обратят внимание надзорные органы и накажут виновных.

Ранее RostovGazeta рассказала, к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области.

Читайте также:
Росприроднадзор оценит влияние на экологию огромной свалки отходов в центре РостоваПолная гибель: эколог рассказал о последствиях грибка, охватившего деревья в РостовеЭколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове
#Общество#Город#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Экология в Ростове#Происшествия#Загрязнение рек
Подпишитесь
Услуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 года
Сегодня, 11:44
«Сильно захотел булочек»: Mercedes в Ростове снес двери пекарни
Сегодня, 12:04
Традиционный забег состоится в центре Ростова утром 1 января
Сегодня, 11:03
Снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:13
«Купюры под резинкой»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги
Сегодня, 10:11
Стало известно, что будет с ценами на авто в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 09:04