Четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Ростовской области

Сегодня вечером авария произошла на трассе в Багаевском районе. Там 22-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Cerato. Удар машин на мокрой трассе был настолько сильным, что они превратились в груду металла.