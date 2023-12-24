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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Смертельное ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск»

Четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Ростовской области

24 декабря 2023, 17:06
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск»
Смертельное ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск», подробностями трагедии поделились в МВД региона.

Сегодня вечером авария произошла на трассе в Багаевском районе. Там 22-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Cerato. Удар машин на мокрой трассе был настолько сильным, что они превратились в груду металла.

Последствия ДТППоследствия ДТП
Последствия ДТП Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото: Don Mash

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Kia, а также водитель и пассажир Hyundai. Также пострадала пассажирка Kia, сейчас она находится в больнице.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии, а также данные погибших и пострадавшей.

Напомним, сегодня на трассах в Ростовской области наблюдались снегопад и дождь. Водителей предупреждали быть осторожными за рулем из-за непогоды.

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