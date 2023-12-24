Четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Сегодня вечером авария произошла на трассе в Багаевском районе. Там 22-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Cerato. Удар машин на мокрой трассе был настолько сильным, что они превратились в груду металла.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Kia, а также водитель и пассажир Hyundai. Также пострадала пассажирка Kia, сейчас она находится в больнице.
Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии, а также данные погибших и пострадавшей.
Напомним, сегодня на трассах в Ростовской области наблюдались снегопад и дождь. Водителей предупреждали быть осторожными за рулем из-за непогоды.