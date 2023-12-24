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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

«Их намного больше»: ростовский депутат призвал помочь не только семье бойца Рудакова

Депутат Бородай призвал помочь не только семье погибшего бойца Рудакова из Батайска

24 декабря 2023, 10:03
Фото: 1MI
«Их намного больше»: ростовский депутат призвал помочь не только семье бойца Рудакова

Ростовский депутат Бородай призвал помочь не только семье бойца Рудакова

Семьям всех погибших героев, воинов на СВО должна быть оказала поддержка, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
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СВО

Депутат Александр Бородай прокомментировал прогремевшую на всю страну историю с предсмертной просьбой бойца из Батайска Романа Рудакова. Военнослужащий написал на кирпиче свои данные и попросил помочь его маме, сестре и брату. Рудаков погиб в боях под Марьинкой.

После обнародования этой истории оказать поддержку семье бойца поручили глава Минобороны Сергей Шойгу и губернатор Василий Голубев.

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Депутат Бородай заявил, что реакция на первом уровне является значимой, и такие истории необходимо освещать. Однако он заявил, что помощь требуется не только семье Рудакова, но и близким других погибших военных.

«Дай Бог, чтобы все наши погибшие воины, а их намного больше, чем один боец, чтобы об их семьях позаботились не хуже, чем о семье Рудакова», — говорит Бородай.

Ранее сообщалось, что камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части.

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