Депутат Бородай призвал помочь не только семье погибшего бойца Рудакова из Батайска

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Депутат Александр Бородай прокомментировал прогремевшую на всю страну историю с предсмертной просьбой бойца из Батайска Романа Рудакова. Военнослужащий написал на кирпиче свои данные и попросил помочь его маме, сестре и брату. Рудаков погиб в боях под Марьинкой.
После обнародования этой истории оказать поддержку семье бойца поручили глава Минобороны Сергей Шойгу и губернатор Василий Голубев.
Депутат Бородай заявил, что реакция на первом уровне является значимой, и такие истории необходимо освещать. Однако он заявил, что помощь требуется не только семье Рудакова, но и близким других погибших военных.
«Дай Бог, чтобы все наши погибшие воины, а их намного больше, чем один боец, чтобы об их семьях позаботились не хуже, чем о семье Рудакова», — говорит Бородай.
Ранее сообщалось, что камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части.