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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Прибыль сельхозпроизводителей в Ростовской области упала на 29%

Доходы сельхозпредприятий снизились в Ростовской области почти на треть

24 декабря 2023, 14:12
Фото: 1MI
Прибыль сельхозпроизводителей в Ростовской области упала на 29%
Прибыль сельхозпроизводителей в Ростовской области упала на 29% по итогам девяти месяцев 2023 года, сообщает замминистра сельского хозяйства региона Ольга Горбанева.

Сельхозпроизводитель в Ростовской области за первые девять месяцев этого года заработали 12,3 миллиарда рублей. Это на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Замминистра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева заявила «РБК Ростов», что причина этому падение мировых цен. При этом чиновница считает аграрную отрасль прибыльной, так как ее мощности не снижаются.

На сайте правительства Ростовской области сообщалось, что средняя зарплата в сельском и лесном хозяйстве в регионе за первые девять месяцев уходящего года составила 45,7 тысячи рублей.

Ранее RostovGazeta разобралась, к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области.

До этого в Ростовской области потратили 600 миллионов рублей на китайские зерновозы.

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