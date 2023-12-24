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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Как изменятся тарифы на ЖКУ в Ростове в 2024 году

Донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году

24 декабря 2023, 07:02
Фото: rostovgazeta.ru
Как изменятся тарифы на ЖКУ в Ростове в 2024 году

Как изменятся тарифы на ЖКУ в Ростове в 2024 году

В Ростовской области рассказали, как изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году, об этом объявила донская служба по тарифам.

Руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов объявил, что в первом полугодии 2024 года тарифы на ЖКУ меняться не будут, однако со второго полугодия планируется увеличить их на от 9,5 до 10,7%.

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В службе по тарифам уточнили, что с 1 июля следующего года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут на 9,5%, тарифы на электричество на 9%, на природный газ — 9,8-10,7% в зависимости от направления использования газа.

При этом в 22 городах и районах Ростовской области тарифы на отопление останутся без изменений.

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