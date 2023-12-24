Донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов объявил, что в первом полугодии 2024 года тарифы на ЖКУ меняться не будут, однако со второго полугодия планируется увеличить их на от 9,5 до 10,7%.
В службе по тарифам уточнили, что с 1 июля следующего года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут на 9,5%, тарифы на электричество на 9%, на природный газ — 9,8-10,7% в зависимости от направления использования газа.
При этом в 22 городах и районах Ростовской области тарифы на отопление останутся без изменений.