Итоги недели: на Дону военных не пускают в отели, а скандальный дом сравняли с землей

Первый произошел в Миллерово. Там в семейный отель «Добрыня» не заселили троих участников СВО, направлявшихся на фронт. Волонтер заранее забронировал для них номера, однако в заселении им отказали. Изначально владелица отеля сказала СМИ, что военных не селят принципиально, так как они якобы много курят, мусорят и шумят. Затем была названа другая возможная причина. Представители отеля заявили, что волонтер по ошибке забронировала семейный номер, в который не получилось бы заселить троих мужчин, а других свободных номеров не оказалось.