Итоги недели: на Дону военных не пускают в отели, а скандальный дом сравняли с землей

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
СМИ сообщили, что суд постановил приостановить строительство в Ростове Центрального областного автовокзала.
Реализацией проекта занимается «Группа Агроком». Центральный автовокзал хотят разместить на месте старого аэропорта города. Открыть его планировали до конца этого года.
Иск, ставший причиной приостановки работ, подала «Донская сетевая компания». Ее представители заявили, что во время работ были повреждены кабельные линии, и это привело к отключению электричества. «Донская сетевая компания» хочет добиться полного запрета проведения работ в охранных зонах своих сетей.
В самом «Агроком холдинге» заявили, что это может стать причиной срыва сроков сдачи объекта.
В Ростове завершились работы по сносу скандально известной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4. Сейчас участок, где некогда находилось здание, сравняли с землей. Там валяются только битые стекла и мусор.
Дом несколько лет назад власти признали аварийным и решили снести. Жильцы это решение долго оспаривали и боролись с чиновниками в судах. В итоге отстоять свою позицию у них не получилось. Квартиры были выкуплены, дом расселен и впоследствии снесен.
Что построят на месте дома, до конца не ясно. Власти говорили о планах возвести сквер или спортивную площадку, однако точных планов у них пока нет.
На этой неделе в Ростовской области прогремели сразу два громких скандала, связанные с заселением участников СВО в гостиницы.
Первый произошел в Миллерово. Там в семейный отель «Добрыня» не заселили троих участников СВО, направлявшихся на фронт. Волонтер заранее забронировал для них номера, однако в заселении им отказали. Изначально владелица отеля сказала СМИ, что военных не селят принципиально, так как они якобы много курят, мусорят и шумят. Затем была названа другая возможная причина. Представители отеля заявили, что волонтер по ошибке забронировала семейный номер, в который не получилось бы заселить троих мужчин, а других свободных номеров не оказалось.
Второй подобный случай произошел в отеле «Амакс» в Ростове. Там участнику СВО, ехавшему в Донецк, отказались в заселении из-за отсутствия паспорта.
После поднятой шумихи обратились в МВД за разъяснениями. Они просят уточнить правила заселения в отели для военных, так как не хотят получить штраф или имиджевый урон из-за подобных скандалов.
В Госдуме после резонансной истории в Ростове заявили, что согласны с идеей пересмотра правил заселения в отели. По мнению депутатов, нужно разрешить бойцам заселяться по военным билетам на время проведения СВО.