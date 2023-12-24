Известный гастроном «Театральный» в Ростове сдадут в аренду до конца года

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Ростове закрылся гастроном «Театральный». Он располагался по адресу Театральная площадь, 2. Магазин существовал там с советских времен и был одним из самых дорогих в городе. По всей видимости, он не выдержал конкуренции с более доступными супермаркетами.
Теперь помещение гастронома сдадут в аренду. Сделать это риелторы планируют до конца года.
Известно, что собственник просит за один квадратный метр помещения полторы тысячи рублей платы. Вся площадь супермаркета составляет 170 квадратных метров.
Напомним, летом этого года закрылся супермаркет «Тихий Дон» в здании речного вокзала. Он также считался одним из самых дорогих в городе.