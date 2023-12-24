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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Гастроном «Театральный», сдадут в аренду до конца этого года

Известный гастроном «Театральный» в Ростове сдадут в аренду до конца года

24 декабря 2023, 10:35
Фото: Яндекс. Карты
Гастроном «Театральный», сдадут в аренду до конца этого года
Один из самых дорогих магазинов в Ростове, гастроном «Театральный», сдадут в аренду до конца этого года, сообщает «РБК Ростов».

В Ростове закрылся гастроном «Театральный». Он располагался по адресу Театральная площадь, 2. Магазин существовал там с советских времен и был одним из самых дорогих в городе. По всей видимости, он не выдержал конкуренции с более доступными супермаркетами.

В Ростове за год закрылся уже второй супермаркет с дорогими деликатесами
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Теперь помещение гастронома сдадут в аренду. Сделать это риелторы планируют до конца года.

Известно, что собственник просит за один квадратный метр помещения полторы тысячи рублей платы. Вся площадь супермаркета составляет 170 квадратных метров.

Напомним, летом этого года закрылся супермаркет «Тихий Дон» в здании речного вокзала. Он также считался одним из самых дорогих в городе.

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