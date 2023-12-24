«Купюры под резинкой»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Богатство не осуждается в Библии, хотя и считается, что богатому человеку тяжелее найти спасение. Ростовский митрополит считает, что деньги даются людям, чтобы помогать нуждающимся.
«Надо как-то учиться жить с богатством, если Господь вам позволяет это. Но помните, что это богатство дается только для того, чтобы вы могли помогать другим людям, чтобы творить добрые дела», — заявил в эфире «Дон 24» Меркурий.
Если обеспеченный человек решил не вкладывать деньги в благотворительность, то, как считает митрополит, его жизнь «прожита впустую».
«Наши потребности человеческие, они весьма ограниченные. Ну, что нам нужно? Поесть, одеться, помыться, куда-то поехать. Вот это то, на что мы тратим деньги. Но не для того, чтобы собирать золотые слитки в подвалах или под резиночку или в чулок складывать денежные купюры», — заключил митрополит.
Также Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему люди становятся нищими.