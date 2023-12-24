«Купюры под резинкой»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги

«Наши потребности человеческие, они весьма ограниченные. Ну, что нам нужно? Поесть, одеться, помыться, куда-то поехать. Вот это то, на что мы тратим деньги. Но не для того, чтобы собирать золотые слитки в подвалах или под резиночку или в чулок складывать денежные купюры», — заключил митрополит.