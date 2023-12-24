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Митрополит Меркурий

«Купюры под резинкой»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги

24 декабря 2023, 10:11
Фото: Ростовская епархия
Митрополит Меркурий

Митрополит Меркурий рассказал, куда ростовчанам тратить деньги

Богатые люди должны тратить накопленные средства на помощь нуждающимся, уверен ростовский митрополит Меркурий.

Богатство не осуждается в Библии, хотя и считается, что богатому человеку тяжелее найти спасение. Ростовский митрополит считает, что деньги даются людям, чтобы помогать нуждающимся.

«Надо как-то учиться жить с богатством, если Господь вам позволяет это. Но помните, что это богатство дается только для того, чтобы вы могли помогать другим людям, чтобы творить добрые дела», — заявил в эфире «Дон 24» Меркурий.

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Если обеспеченный человек решил не вкладывать деньги в благотворительность, то, как считает митрополит, его жизнь «прожита впустую».

«Наши потребности человеческие, они весьма ограниченные. Ну, что нам нужно? Поесть, одеться, помыться, куда-то поехать. Вот это то, на что мы тратим деньги. Но не для того, чтобы собирать золотые слитки в подвалах или под резиночку или в чулок складывать денежные купюры», — заключил митрополит.

Также Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему люди становятся нищими.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#Митрополит Меркурий#РПЦ в Ростовской области#Ростов
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