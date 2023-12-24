Мокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 24 декабря, в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, а именно обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Снегопад начался еще в полночь и продлится до конца суток. По данным спасателей, в течение дня метеорологи предсказывают сильное налипание мокрого снега на ЛЭП и деревья.
В МЧС дончанам рекомендуют отказаться от дальних поездок во время непогоды, а также обойтись без прогулок около аварийных деревьев или других неустойчивых конструкций, способных рухнуть под весом снега.
В случае экстренной ситуации жители Ростовской области могут обратиться за помощью по номерам 112, 01, 101 и 8(863)239-99-99.
Ранее синоптики предсказали заморозки на территории Ростовской области.