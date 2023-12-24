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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Мокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря

Мокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря

24 декабря 2023, 05:16
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Мокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В Ростовской области жителей предупредили об опасной погоде, вызванной сильным налипанием мокрого снега, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 24 декабря, в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, а именно обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Снегопад начался еще в полночь и продлится до конца суток. По данным спасателей, в течение дня метеорологи предсказывают сильное налипание мокрого снега на ЛЭП и деревья.

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В МЧС дончанам рекомендуют отказаться от дальних поездок во время непогоды, а также обойтись без прогулок около аварийных деревьев или других неустойчивых конструкций, способных рухнуть под весом снега.

В случае экстренной ситуации жители Ростовской области могут обратиться за помощью по номерам 112, 01, 101 и 8(863)239-99-99.

Ранее синоптики предсказали заморозки на территории Ростовской области.

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