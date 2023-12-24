Мокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря

По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 24 декабря, в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, а именно обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Снегопад начался еще в полночь и продлится до конца суток. По данным спасателей, в течение дня метеорологи предсказывают сильное налипание мокрого снега на ЛЭП и деревья.