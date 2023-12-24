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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Ростове Mercedes влетел в здание пекарни после столкновения с другим авто

Не та педаль: Стало известно, почему Mercedes снес двери пекарни в Ростове

24 декабря 2023, 13:47
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове Mercedes влетел в здание пекарни после столкновения с другим авто

Стало известно, почему Mercedes снес двери пекарни в Ростове

В Ростове Mercedes влетел в здание пекарни после столкновения с другим авто, сообщает Mash.

На Малахитовой улице белый Mercedes-Benz влетел в здание кондитерского магазина. Машина протаранила двери и полностью заехала в небольшое помещение пекарни.

«Сильно захотел булочек»: Mercedes в Ростове снес двери пекарни
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Сообщается, что водитель Mercedes перепутала педали и влетела в другое авто, после чего машину выкинуло на здание магазина.

Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

В ГИБДД информацией о случившемся пока не делились.

Ранее три фуры столкнулись на левом берегу в Ростове.

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