Не та педаль: Стало известно, почему Mercedes снес двери пекарни в Ростове

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
На Малахитовой улице белый Mercedes-Benz влетел в здание кондитерского магазина. Машина протаранила двери и полностью заехала в небольшое помещение пекарни.
Сообщается, что водитель Mercedes перепутала педали и влетела в другое авто, после чего машину выкинуло на здание магазина.
Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.
В ГИБДД информацией о случившемся пока не делились.
Ранее три фуры столкнулись на левом берегу в Ростове.