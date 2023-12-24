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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей

Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей

24 декабря 2023, 06:16
Фото: Midjourney
Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей
В Ростове придется потратить почти 7,29 тысячи рублей на новогодний стол из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», об этом сообщили донские СМИ.

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал культовым произведением российского кинематографа, без которого не может обойтись ни одна новогодняя ночь. Корреспондент Donday решила выяснить, во сколько ростовчанам обойдется организация такого же застолья, которое подготовила главная героиня для встречи Нового года с женихом. В итоге стоимость новогоднего стола составила 7286 рублей.

В эту стоимость входит несколько салатов, ростбиф с заливной рыбой, мандаринами и напитками.

Для приготовления ростбифа потребуется около килограмма говядины стоимостью 800 рублей, для компании потребуется два килограмма мяса. Для заливного, как правило, берут судака, стоимость которого составляет около тысячи рублей, также для приготовления потребуется лимон примерно за 30 рублей, морковь стоимостью четыре рубля.

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Простой салат из свеклы и майонеза обойдется в 124 рубля, общую стоимость оливье оценили на 524 рубля, для него потребуется купить десяток яиц за 160 рублей, вареную колбасу «Докторскую» за 150 рублей за 300 граммов, маринованные огурцы, банку горошка и морковь.

Также для новогоднего стола потребуется салат «селедка под шубой», которая обойдется в 124 рубля, благодаря исключению расходов на покупку яиц и майонез, которые уже посчитали раньше. Останется докупить только саму селедку за 110 рублей, луковицу и картофель.

В расходы на подготовку стола также включили покупку мандаринов, банки шпрот, сервелата, коньяка, шампанского и вина. Стоимость алкоголя варьируется от 600 до 700 рублей.

В конечном итоге только на напитки придется потратить примерно 3,25 тысячи рублей, оставшиеся из 7286 рублей средства пойдут на покупку ингредиентов для салатов и готовых нарезок.

Ранее аналитики рассказали, сколько дончанам придется потратить на новогоднее застолье.

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