Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал культовым произведением российского кинематографа, без которого не может обойтись ни одна новогодняя ночь. Корреспондент Donday решила выяснить, во сколько ростовчанам обойдется организация такого же застолья, которое подготовила главная героиня для встречи Нового года с женихом. В итоге стоимость новогоднего стола составила 7286 рублей.