Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах

Наиболее популярными артистами в Эмиратах являются Баста, Валерий Меладзе и Мот. Эти артисты собирают в ОАЭ полные залы. Продюсер Максим Берин рассказал «Дни 24», что эти музыканты могут сотрудничать с любыми площадками.