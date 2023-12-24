Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Наиболее популярными артистами в Эмиратах являются Баста, Валерий Меладзе и Мот. Эти артисты собирают в ОАЭ полные залы. Продюсер Максим Берин рассказал «Дни 24», что эти музыканты могут сотрудничать с любыми площадками.
Берин добавил, что продюсеры в Эмиратах чаще всего отказываются от сотрудничества и организации концертов с артистами, которые планируют делать на мероприятиях какие-либо политические заявления.
Ранее сообщалось, что ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году.