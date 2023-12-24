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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Ростовчанин Баста является одним из самых популярных артистов в ОАЭ

Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах

24 декабря 2023, 16:24
Фото: wikipedia.org
Ростовчанин Баста является одним из самых популярных артистов в ОАЭ
Ростовчанин Баста является одним из самых популярных артистов в ОАЭ, он всегда собирает полные залы зрителей на концертах, заявил продюсер Максим Берин.

Наиболее популярными артистами в Эмиратах являются Баста, Валерий Меладзе и Мот. Эти артисты собирают в ОАЭ полные залы. Продюсер Максим Берин рассказал «Дни 24», что эти музыканты могут сотрудничать с любыми площадками.

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Берин добавил, что продюсеры в Эмиратах чаще всего отказываются от сотрудничества и организации концертов с артистами, которые планируют делать на мероприятиях какие-либо политические заявления.

Ранее сообщалось, что ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году.

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