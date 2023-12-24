Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему люди становятся нищими

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Меркурий обратил внимание, что в Евангелии не осуждается богатство и не превозносится бедность. Богатство, по мнению митрополита, дается человеку, «чтобы творить добрые дела». Он призвал обеспеченных людей вкладываться в благотворительность.
«Мне кажется, это скучно — прожить жизнь и кроме денег ничего не видеть», — заявил Меркурий.
Но и бедность, как рассуждает митрополит, не является благословением.
«В силу разных обстоятельств человек может оказаться нищим. Сегодня он богатый, а завтра — нищий. А у некоторых людей и способностей нет, и они не могут как-то более активно вести себя в жизни», — говорит митрополит.
Он добавил, что бедность также несет соблазн ею гордиться.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий разъяснил, кого из чиновников не считает лидером.