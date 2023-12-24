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Ростовский митрополит Меркурий

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему люди становятся нищими

24 декабря 2023, 08:00
Фото: Ростовская епархия
Ростовский митрополит Меркурий
Бедность как таковая не приближает человека к Богу, заявил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.

Меркурий обратил внимание, что в Евангелии не осуждается богатство и не превозносится бедность. Богатство, по мнению митрополита, дается человеку, «чтобы творить добрые дела». Он призвал обеспеченных людей вкладываться в благотворительность.

«Мне кажется, это скучно — прожить жизнь и кроме денег ничего не видеть», — заявил Меркурий.

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Но и бедность, как рассуждает митрополит, не является благословением.

«В силу разных обстоятельств человек может оказаться нищим. Сегодня он богатый, а завтра — нищий. А у некоторых людей и способностей нет, и они не могут как-то более активно вести себя в жизни», — говорит митрополит.

Он добавил, что бедность также несет соблазн ею гордиться.

Ранее Ростовский митрополит Меркурий разъяснил, кого из чиновников не считает лидером.

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