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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Ростове водитель легковушки протаранил двери магазина с хлебобулочными изделиями

«Сильно захотел булочек»: Mercedes в Ростове снес двери пекарни

24 декабря 2023, 12:04
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове водитель легковушки протаранил двери магазина с хлебобулочными изделиями

Mercedes протаранил и разнес пекарню в Ростове

В Ростове водитель легковушки протаранил двери магазина с хлебобулочными изделиями на улице Малахитовой, сообщили в социальных сетях очевидцы.

На Малахитовой улице в Ростове Mercedes влетел в пекарню «Гриднев Хлеб». Машина протаранила двери магазина и разнесла небольшое помещение.

Пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, неизвестно. В ГИБДД подробностями и причинами ДТП пока не делились.

В Ростове водитель легковушки протаранил двери магазина с хлебобулочными изделиями
Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростова»

В социальных сетях ростовчане решили поиронизировать над происшествием.

«Сильно захотел булочек», «Захотел кофе и хлеба», «Радикальное избавление от конкурентов», — пишут в социальных сетях.

«Слава богу, что никто не пострадал. Владельцев пекарни жаль», — заключили ростовчане.

Напомним, сегодня снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.

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