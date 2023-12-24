«Сильно захотел булочек»: Mercedes в Ростове снес двери пекарни

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На Малахитовой улице в Ростове Mercedes влетел в пекарню «Гриднев Хлеб». Машина протаранила двери магазина и разнесла небольшое помещение.
Пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, неизвестно. В ГИБДД подробностями и причинами ДТП пока не делились.
В социальных сетях ростовчане решили поиронизировать над происшествием.
«Сильно захотел булочек», «Захотел кофе и хлеба», «Радикальное избавление от конкурентов», — пишут в социальных сетях.
«Слава богу, что никто не пострадал. Владельцев пекарни жаль», — заключили ростовчане.
Напомним, сегодня снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.