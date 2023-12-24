rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Сильный ветер и осадки задержатся в Ростовской области, как минимум, до вторника

Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской области

24 декабря 2023, 08:08
Фото: Midjourney
Сильный ветер и осадки задержатся в Ростовской области, как минимум, до вторника
Сильный ветер и осадки задержатся в Ростовской области, как минимум, до вторника, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге страны осадки в виде дождя и снега, а также штормовой ветер сохранятся до вторника. Местами ветер будет разгоняться до 32 метров в секунду.

«Прогнозируется целый ряд негативных, с точки зрения влияния на человеческую жизнь и жизнедеятельность региона, процессов», — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Синоптики заявили, что ростовчане могут не ждать хорошей погоды в конце декабря
Узнать подробнее

Гололед, сильный ветер и мокрый снег ожидаются и в соседних Краснодарском и Ставропольском краях.

Напомним, сегодня в Ростове и области ожидается мокрый снег. Велик риск его налипания на деревья и линии электропередач. Местных жителей просят проявить осторожность в период снегопадов.

Ранее стало известно, что заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской области.

Читайте также:
Шторм с ураганным ветром и снегом надвигается на Ростовскую областьКлиматолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в ИсландииСпасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Краснодарский край#Ставропольский край#Снегопад в Ростовской области#Погода в Ростовской области#Ветер в Ростовской области#Дожди в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов#Синоптик Вильфанд
Подпишитесь
Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области
Вчера, 05:43
Снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:13
«Купюры под резинкой»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги
Сегодня, 10:11
Депутат Бородай призвал помочь не только семье погибшего бойца Рудакова из Батайска
Сегодня, 10:03
Стало известно, что будет с ценами на авто в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 09:04