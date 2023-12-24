Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
На юге страны осадки в виде дождя и снега, а также штормовой ветер сохранятся до вторника. Местами ветер будет разгоняться до 32 метров в секунду.
«Прогнозируется целый ряд негативных, с точки зрения влияния на человеческую жизнь и жизнедеятельность региона, процессов», — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».
Гололед, сильный ветер и мокрый снег ожидаются и в соседних Краснодарском и Ставропольском краях.
Напомним, сегодня в Ростове и области ожидается мокрый снег. Велик риск его налипания на деревья и линии электропередач. Местных жителей просят проявить осторожность в период снегопадов.
Ранее стало известно, что заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской области.