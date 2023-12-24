Снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионе. Сегодня на севере Ростовской области прошел снегопад, сопровождаемый сильными порывами ветра. Автомобилисты жалуются, что пурга затрудняет движение из-за плохой видимости. Это может стать причиной возможных ДТП.
Автомобилистам рекомендуется быть предельно осторожными во время движения по заснеженной трассе. Стоит отказаться от сложных маневров и превышения скорости.
Также ранее сообщалось, что мокрый снег в регионе может налипать на деревья и линии электропередач.