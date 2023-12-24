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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Обильный снегопад прошел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

24 декабря 2023, 10:13
Фото: pxhere.com
Обильный снегопад прошел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Обильный снегопад прошел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, на плохую видимость из-за непогоды жалуются в социальных сетях автомобилисты.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионе. Сегодня на севере Ростовской области прошел снегопад, сопровождаемый сильными порывами ветра. Автомобилисты жалуются, что пурга затрудняет движение из-за плохой видимости. Это может стать причиной возможных ДТП.

Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиСитуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Фото: Сообщество Вконтакте «Каменск»

Автомобилистам рекомендуется быть предельно осторожными во время движения по заснеженной трассе. Стоит отказаться от сложных маневров и превышения скорости.

Также ранее сообщалось, что мокрый снег в регионе может налипать на деревья и линии электропередач.

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