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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Стоимость машин в Ростовской области точно не упадет и, возможно, даже не стабилизируется

Стало известно, что будет с ценами на авто в Ростовской области в 2024 году

24 декабря 2023, 09:04
Фото: pxhere.com
Стоимость машин в Ростовской области точно не упадет и, возможно, даже не стабилизируется
Стоимость машин в Ростовской области точно не упадет и, возможно, даже не стабилизируется, пишет «Автостат».

Цены на машины в следующем году только продолжат расти, полагают аналитики. Связано это как с усиливающейся инфляцией, так и с государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования.

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Также, как считают эксперты отрасли, автопроизводители за счет высоких цен на машины постараются покрыть свои возросшие расходы на логистику и запчасти.

По предварительным оценкам, авто в 2024 году подорожают примерно на 10-12%.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Авто#Покупка авто#Инфляция в Ростовской области
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