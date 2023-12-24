Стало известно, что будет с ценами на авто в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Цены на машины в следующем году только продолжат расти, полагают аналитики. Связано это как с усиливающейся инфляцией, так и с государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования.
Также, как считают эксперты отрасли, автопроизводители за счет высоких цен на машины постараются покрыть свои возросшие расходы на логистику и запчасти.
По предварительным оценкам, авто в 2024 году подорожают примерно на 10-12%.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто.