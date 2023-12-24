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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млнд руб долгов

Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов

24 декабря 2023, 13:09
Фото: Midjourney
Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млнд руб долгов
Владельцы племзавода «Индустриальный» в Ростове должны выплатить 1,8 миллиарда рублей субсидиарной задолженности, сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

Собственников разорившегося племзавода «Индустриальный» привлекли к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Они должны выплатить 1,8 миллиарда рублей. Делать они это будут из собственных или заемных средств.

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Привлечь владельцев племзавода к ответственности захотел управляющий «Индустриального».

Сервис «Спарк» сообщает, что предприятие было признало банкротом еще в 2016 году. Оно находилось в Ростове на Троллейбусной улице и специализировалось на разведении свиней. Конкурсным управляющим «Индустриального» назначен Аркадий Черкасов.

Ранее на ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за игрушки Зайка Ми.

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