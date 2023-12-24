Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Собственников разорившегося племзавода «Индустриальный» привлекли к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Они должны выплатить 1,8 миллиарда рублей. Делать они это будут из собственных или заемных средств.
Привлечь владельцев племзавода к ответственности захотел управляющий «Индустриального».
Сервис «Спарк» сообщает, что предприятие было признало банкротом еще в 2016 году. Оно находилось в Ростове на Троллейбусной улице и специализировалось на разведении свиней. Конкурсным управляющим «Индустриального» назначен Аркадий Черкасов.
Ранее на ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за игрушки Зайка Ми.