Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов

Сервис «Спарк» сообщает, что предприятие было признало банкротом еще в 2016 году. Оно находилось в Ростове на Троллейбусной улице и специализировалось на разведении свиней. Конкурсным управляющим «Индустриального» назначен Аркадий Черкасов.