Традиционный забег состоится в центре Ростова утром 1 января

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Ростове 1 января состоится традиционный забег. Мероприятие начнется в 10.00. Старт забега будет дан от аллеи парка Горького. Финишной же точкой станет Публичная библиотека. Таким образом, дистанция забега составит четыре километра.
Поучаствовать в забеге можно бесплатно. Однако необходима предварительная регистрация на сайте организаторов. Уточняется, что принять участие в забеге могут и дети.
Общий сбор перед забегом организован рядом с елкой у парка Горького в 09.00.
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