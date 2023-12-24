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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Ростове 1 января состоится забег по центру города

Традиционный забег состоится в центре Ростова утром 1 января

24 декабря 2023, 11:03
Фото: 1MI
В Ростове 1 января состоится забег по центру города
В Ростове 1 января состоится забег по центру города, сообщили на своем сайте организаторы акции «Побегай 1 января».

В Ростове 1 января состоится традиционный забег. Мероприятие начнется в 10.00. Старт забега будет дан от аллеи парка Горького. Финишной же точкой станет Публичная библиотека. Таким образом, дистанция забега составит четыре километра.

Карта забегаКарта забега
Карта забега
Фото: begin.run

Поучаствовать в забеге можно бесплатно. Однако необходима предварительная регистрация на сайте организаторов. Уточняется, что принять участие в забеге могут и дети.

Общий сбор перед забегом организован рядом с елкой у парка Горького в 09.00.

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