Цены на новогодние пихты в Ростове подскочили до 30 тысяч рублей за дерево

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
До Нового года осталась неделя, жители Ростова активно покупают домой ели, сосны и пихты. Цены на них достигают почти 30 тысяч рублей. Так, за 29 тысяч рублей в Ростове продают пихту Нордмана, продавцы утверждают, что доставили ее в город из Дании. Чуть дешевле стоят кавказские пихты — около 20-22 тысяч рублей за деревце. Обычные местные ели и сосны высотой чуть больше метра обойдутся в районе десяти тысяч рублей.
При этом на сайтах свободных объявлений пихты Нордмана и кавказские пихты продаются куда дешевле. Максимальная цена за одно деревце составляет не больше 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тысячи рублей.