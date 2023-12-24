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Published Сегодня, 16:44

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Updated Сегодня, 16:45

Елочный базар в Ростове

Цены на новогодние пихты в Ростове подскочили до 30 тысяч рублей за дерево

24 декабря 2023, 16:44
Фото: rostovgazeta.ru
Елочный базар в Ростове
Импортные пихты и ели стоят на новогодних рынках в Ростове в районе 30 тысяч рублей за штуку, выяснил корреспондент RostovGazeta.

До Нового года осталась неделя, жители Ростова активно покупают домой ели, сосны и пихты. Цены на них достигают почти 30 тысяч рублей. Так, за 29 тысяч рублей в Ростове продают пихту Нордмана, продавцы утверждают, что доставили ее в город из Дании. Чуть дешевле стоят кавказские пихты — около 20-22 тысяч рублей за деревце. Обычные местные ели и сосны высотой чуть больше метра обойдутся в районе десяти тысяч рублей.

Елочный базар в центре РостоваЕлочный базар в центре Ростова
Елочный базар в центре РостоваЕлочный базар в центре Ростова
Елочный базар в центре РостоваЕлочный базар в центре Ростова
Елочный базар в центре Ростова
Фото: rostovgazeta.ru

При этом на сайтах свободных объявлений пихты Нордмана и кавказские пихты продаются куда дешевле. Максимальная цена за одно деревце составляет не больше 15 тысяч рублей.

Объявления о продаже пихт в РостовеОбъявления о продаже пихт в Ростове
Объявления о продаже пихт в РостовеОбъявления о продаже пихт в Ростове
Объявления о продаже пихт в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее сообщалось, что новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тысячи рублей.

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