Цены на новогодние пихты в Ростове подскочили до 30 тысяч рублей за дерево

До Нового года осталась неделя, жители Ростова активно покупают домой ели, сосны и пихты. Цены на них достигают почти 30 тысяч рублей. Так, за 29 тысяч рублей в Ростове продают пихту Нордмана, продавцы утверждают, что доставили ее в город из Дании. Чуть дешевле стоят кавказские пихты — около 20-22 тысяч рублей за деревце. Обычные местные ели и сосны высотой чуть больше метра обойдутся в районе десяти тысяч рублей.