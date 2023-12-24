Ученые выяснили, как недостаток сна влияет на жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
«Новые известия» со ссылкой на исследователей из университета Восточной Англии рассказали, что недостаток сна может оказать негативное влияние на уровень удовлетворенности человека собственной жизнью. В качестве базы для исследования ученые использовали более 150 научных работ, посвященных влиянию сна на качество жизни человека.
Ученым удалось выяснить, что нехватка даже одного часа сна снижает возможности человека мыслить позитивно, а также вызывает депрессивное состояние и заставляет людей чувствовать себя несчастными. При этом сокращение продолжительности сна на три часа и более вызовет у человека неудовлетворенность жизнью в целом и испортит ему настроение. Если эта тенденция сохранится несколько дней — у людей проявляются симптомы тревожного расстройства и депрессии.
В то же время американские неврологи доказали, что темпы старения мозга у тех, кто работает по ночам, значительно превосходят показатели людей, работающих в режиме светового дня. Нормальное количество сна, как утверждают ученые, позволяет мозгу обновиться и очиститься от токсинов, недостаток сна из-за нарушения циркадных ритмов может спровоцировать развитие процессов, характерных для болезни Альцгеймера.
Кроме того, издание ссылалось на исследование в Nature Human Behaviour об оптимальной продолжительности сна. По данным ученых, современному человеку необходимо спать 6,5 часа. Лучшее время для отхода ко сну при этом 22.00-23.00 мск, в эти часы у людей снижается уровень кортизола, а уровень мелатонина, гормона сна, наоборот растет.
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