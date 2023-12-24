Ученые выяснили, как недостаток сна влияет на жителей Ростовской области

Ученым удалось выяснить, что нехватка даже одного часа сна снижает возможности человека мыслить позитивно, а также вызывает депрессивное состояние и заставляет людей чувствовать себя несчастными. При этом сокращение продолжительности сна на три часа и более вызовет у человека неудовлетворенность жизнью в целом и испортит ему настроение. Если эта тенденция сохранится несколько дней — у людей проявляются симптомы тревожного расстройства и депрессии.