Услуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 года

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Ростове в новом году увеличится стоимость услуг эвакуации авто на штрафстоянку. Изначально стоимость работ хотели повысить до 3 563 рублей. Однако в итоге он увеличится до 3 648 рублей.
Тариф на хранение авто на штрафстоянке тоже изменится. Так, машины весом до 3,5 тонн будут хранить по цене в 24 рубля за час. Если транспортное средства весит более 3,5 тонн, заплатить придется 48,18 рубля за час.
Ранее региональная служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году. Роста цен стоит ждать с лета.