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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок поднимут в Ростове с 1 января

Услуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 года

24 декабря 2023, 11:44
Фото: rostovgazeta.ru
Тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок поднимут в Ростове с 1 января
Тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок поднимут в Ростове с 1 января, сообщается на сайте правовой информации.

В Ростове в новом году увеличится стоимость услуг эвакуации авто на штрафстоянку. Изначально стоимость работ хотели повысить до 3 563 рублей. Однако в итоге он увеличится до 3 648 рублей.

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Тариф на хранение авто на штрафстоянке тоже изменится. Так, машины весом до 3,5 тонн будут хранить по цене в 24 рубля за час. Если транспортное средства весит более 3,5 тонн, заплатить придется 48,18 рубля за час.

Ранее региональная служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году. Роста цен стоит ждать с лета.

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