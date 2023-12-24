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В Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика

В Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика

24 декабря 2023, 05:36
Фото: Midjourney
В Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика
В Ростове пожар в Нахичевани стал причиной гибели 65-летнего мужчины, подробностями поделились в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Ночью воскресенья, 24 декабря, в 00.46 мск спасатели получили сигнал о пожаре в Нахичевани. В Ростове на улице 39-й Линии, 80 загорелся частный дом.

В 01.23 мск огонь удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров, в работах задействовали 25 пожарных и четыре единицы спецтехники.

По данным экстренных служб, в ходе ликвидации возгорания в частном доме обнаружили труп 65-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной гибели стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

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В настоящий момент неизвестно, что именно привело к гибели ростовчанина — ожоги или отравление продуктами горения. МЧС сообщают, что по факту гибели ростовчанина ведутся следственные мероприятия.

Ранее в огне погибла 59-летняя жительница Батайска и ее двое детей.

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