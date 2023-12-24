В Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика

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Ночью воскресенья, 24 декабря, в 00.46 мск спасатели получили сигнал о пожаре в Нахичевани. В Ростове на улице 39-й Линии, 80 загорелся частный дом.
В 01.23 мск огонь удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров, в работах задействовали 25 пожарных и четыре единицы спецтехники.
По данным экстренных служб, в ходе ликвидации возгорания в частном доме обнаружили труп 65-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной гибели стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
В настоящий момент неизвестно, что именно привело к гибели ростовчанина — ожоги или отравление продуктами горения. МЧС сообщают, что по факту гибели ростовчанина ведутся следственные мероприятия.
Ранее в огне погибла 59-летняя жительница Батайска и ее двое детей.