«Военным тут не место»: волонтеров СВО не пустили в суши-бар в Таганроге

Волонтер Анна Илясова заявила, что ее и других волонтеров СВО не пустили в кафе «Джонни Джонс» в Таганроге, так как они были одеты в военную форму. Охранник и администратор заявили им, что людей в военной форме не принимают — это приказ руководства.