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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Волонтеров в военной форме не пустили в кафе «Джонни Джонс» в центре Таганрога

«Военным тут не место»: волонтеров СВО не пустили в суши-бар в Таганроге

24 декабря 2023, 18:30
Фото: Midjourney
Волонтеров в военной форме не пустили в кафе «Джонни Джонс» в центре Таганрога

Волонтеров СВО в военной форме не пустили в суши-бар в Таганроге

Волонтеров в военной форме не пустили в кафе «Джонни Джонс» в центре Таганрога, сообщили «Аргументы недели».

Волонтер Анна Илясова заявила, что ее и других волонтеров СВО не пустили в кафе «Джонни Джонс» в Таганроге, так как они были одеты в военную форму. Охранник и администратор заявили им, что людей в военной форме не принимают — это приказ руководства.

Также охранник попросил у Илясовой документы, удостоверяющие ее причастность к спецоперации и помощи там военнослужащим.

Видео волонтеров с места событий
Видео: Telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61»

Волонтеры оказались возмущены подобной политикой заведения и заявили, что написали заявление в полицию. По их словам, сейчас там организовали проверку.

Официальных подробностей о ситуации пока не поступало. Информация уточняется.

На уходящей недели регион сотрясли два подобных скандала. Они связаны с отказом военнослужащим в заселении в отели в Миллерово и Ростове. RostovGazeta подробно рассказывала об инцидентах.

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