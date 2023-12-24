«Военным тут не место»: волонтеров СВО не пустили в суши-бар в Таганроге

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Волонтер Анна Илясова заявила, что ее и других волонтеров СВО не пустили в кафе «Джонни Джонс» в Таганроге, так как они были одеты в военную форму. Охранник и администратор заявили им, что людей в военной форме не принимают — это приказ руководства.
Также охранник попросил у Илясовой документы, удостоверяющие ее причастность к спецоперации и помощи там военнослужащим.
Волонтеры оказались возмущены подобной политикой заведения и заявили, что написали заявление в полицию. По их словам, сейчас там организовали проверку.
Официальных подробностей о ситуации пока не поступало. Информация уточняется.
На уходящей недели регион сотрясли два подобных скандала. Они связаны с отказом военнослужащим в заселении в отели в Миллерово и Ростове. RostovGazeta подробно рассказывала об инцидентах.