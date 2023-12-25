rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Ростовской области резко потеплеет до +12 градусов в конце декабря

Аномальное тепло придет в Ростовскую область перед Новым годом

25 декабря 2023, 07:03
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области резко потеплеет до +12 градусов в конце декабря
В Ростовской области перед Новым годом ожидается потепление до +12 градусов, об этом сообщили в долгосрочном прогнозе Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что новая рабочая неделя встретит жителей Ростовской области прохладной погодой с температурой до +3 градусов, мокрым снегом, дождями и сильным ветром скоростью до 17 метров в секунду.

Однако уже со вторника, 26 декабря, погода начнет меняться. В городах и районах Ростовской области пройдут умеренные дожди, которые при похолодании будут сменяться мокрым снегом, а вот ветер станет только сильнее — его скорость увеличится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -2 градусов, однако днем потеплеет до +9 до +11 градусов.

В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
Узнать подробнее

Тенденция к потеплению сохранится и 27 декабря. Ветер останется таким же сильным, зато ночью потеплеет до +2-7 градусов, днем температура поднимется до +12 градусов.

Ранее климатолог Иошпа рассказал дончанам, какую погоду следует ждать на Новый год.

Читайте также:
Заморозки ожидаются в конце декабря в Ростовской областиКлиматолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в РостовеРостовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ветер#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Прогноз погоды в Ростовской области#Температура#Дождь#Синоптики#Потепление#Ростовский гидрометцентр#Происшествия#Декабрь
Подпишитесь
Врач предупредил о росте венерических заболеваний после Нового года в Ростове
Сегодня, 10:59
Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область
20 декабря, 12:20
В Ростовской области ограничат доступ к сайтам властей
Сегодня, 10:31
На Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО
Сегодня, 09:50
Цены на новогодние пихты в Ростове подскочили до 30 тысяч рублей за дерево
Вчера, 16:44
Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах
Вчера, 16:24