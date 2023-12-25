Аномальное тепло придет в Ростовскую область перед Новым годом

Однако уже со вторника, 26 декабря, погода начнет меняться. В городах и районах Ростовской области пройдут умеренные дожди, которые при похолодании будут сменяться мокрым снегом, а вот ветер станет только сильнее — его скорость увеличится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -2 градусов, однако днем потеплеет до +9 до +11 градусов.