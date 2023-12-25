Аномальное тепло придет в Ростовскую область перед Новым годом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Синоптики рассказали, что новая рабочая неделя встретит жителей Ростовской области прохладной погодой с температурой до +3 градусов, мокрым снегом, дождями и сильным ветром скоростью до 17 метров в секунду.
Однако уже со вторника, 26 декабря, погода начнет меняться. В городах и районах Ростовской области пройдут умеренные дожди, которые при похолодании будут сменяться мокрым снегом, а вот ветер станет только сильнее — его скорость увеличится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -2 градусов, однако днем потеплеет до +9 до +11 градусов.
Тенденция к потеплению сохранится и 27 декабря. Ветер останется таким же сильным, зато ночью потеплеет до +2-7 градусов, днем температура поднимется до +12 градусов.
Ранее климатолог Иошпа рассказал дончанам, какую погоду следует ждать на Новый год.