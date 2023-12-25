Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в Ростове

Жители Ростова рассказали, что в час-пик в городе сломался автобус «гармошка», обслуживающий маршрут №71. Он следует в Левенцовку с Центрального рынка. Маршрут очень популярен, и автобус большей вместимости ему выделили из-за огромных очередей на остановках.