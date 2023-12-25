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Published Сегодня, 18:39

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Updated Сегодня, 18:41

Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в Ростове

Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в Ростове

25 декабря 2023, 18:39
Фото: Администрация Ростова
Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в Ростове
Автобус большей вместимости, обслуживающий Западный микрорайон, сломался спустя пять дней работы, сообщили в социальных сетях ростовчане.

Жители Ростова рассказали, что в час-пик в городе сломался автобус «гармошка», обслуживающий маршрут №71. Он следует в Левенцовку с Центрального рынка. Маршрут очень популярен, и автобус большей вместимости ему выделили из-за огромных очередей на остановках.

Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в Ростове
Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростова»

Однако спустя пять дней работы он сломался. На видео, снятом горожанкой, вновь видна толпа людей, ожидающих транспорт, заметили среди них даже Деда Мороза и Снегурочку.

Напомним, в салоне автобуса «гармошка» разом могут уместиться до 146 пассажиров.

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