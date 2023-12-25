Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в Ростове

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Жители Ростова рассказали, что в час-пик в городе сломался автобус «гармошка», обслуживающий маршрут №71. Он следует в Левенцовку с Центрального рынка. Маршрут очень популярен, и автобус большей вместимости ему выделили из-за огромных очередей на остановках.
Однако спустя пять дней работы он сломался. На видео, снятом горожанкой, вновь видна толпа людей, ожидающих транспорт, заметили среди них даже Деда Мороза и Снегурочку.
Напомним, в салоне автобуса «гармошка» разом могут уместиться до 146 пассажиров.