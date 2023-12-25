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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове

Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове

25 декабря 2023, 11:24
Фото: 1MI
Положительное заключение госэкспертизы получила документация для капремонта Донской государственной публичной библиотеки, говорится на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идет о здании, которое находится на улице Пушкинская, 175А. Сейчас пришел положительный ответ по поводу подготовленного проекта капремонта.

Заказчиком выступала проектно-строительная компания «Содружество». Какие именно виды работ планируется провести, пока не раскрывается.

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Добавим, что общая площадь библиотеки составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Ее открыли в 1886 году.

Ранее прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове.

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