Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Речь идет о здании, которое находится на улице Пушкинская, 175А. Сейчас пришел положительный ответ по поводу подготовленного проекта капремонта.
Заказчиком выступала проектно-строительная компания «Содружество». Какие именно виды работ планируется провести, пока не раскрывается.
Добавим, что общая площадь библиотеки составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Ее открыли в 1886 году.
Ранее прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове.