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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Эксперт Махмудов призвал усилить контроль над запретом пиротехники в Ростове

Эксперт Махмудов призвал усилить контроль над запретом пиротехники в Ростове

25 декабря 2023, 12:44
Фото: Midjourney
Эксперт Махмудов призвал усилить контроль над запретом пиротехники в Ростове
Закон о запрете использования пиротехники в Ростове, нравится это нам или нет, следует соблюдать. Это ограничение направлено на повышение безопасности жителей Ростовской области, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что с декабря в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники. Введен он не случайно.

Эксперт разъясняет, что Ростовская область находится в зоне среднего уровня реагирования. Системы ПВО, по словам общественника, могут ошибочно принять фейерверк за объект, который не должен находиться на нашей территории.

«Поэтому следует усиливать контроль за исполнением закона. Многократно, еще и еще доводя до ростовчан информацию о недопустимости использования пиротехники», — отмечает Владислав Махмудов.

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Спикер добавляет, что других вариантов, кроме как отказаться от запуска салютов и фейерверков на новогодние праздники, у жителей Дона сегодня нет.

Ранее RostovGazeta сообщала, что несмотря на запрет, в Ростовскую область продолжают завозить салюты.

В Ростовскую область продолжают завозить пиротехнику, несмотря на запрет салютов
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