Эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году

С 1 января в Ростове повысятся расценки на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Изначально планировалось повысить цену на работы до 3 563 рублей, однако в результате она составит 3 648 рублей.



Также изменятся тарифы на хранение автомобилей на штрафстоянках. Машины массой до 3,5 тонны будут храниться по ставке 24 рубля за час. В случае, если транспортное средство превышает указанный вес, стоимость составит 48,18 рубля в час.