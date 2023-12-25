Эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Он рассказал, что в контексте предстоящего 2024 года прогнозируются изменения в экономике России, которые могут повлиять на цены на различные товары и услуги. По его словам, сильнее всего может подорожать недвижимость, особенно в сфере ипотеки.
«Прогнозируется повышение первоначального взноса по ипотеке до 25-30%, при этом спрос на жилье останется стабильным, особенно на новостройки. Это может повлиять на рынок вторичного жилья, так как некоторые покупатели могут отложить свои планы на покупку квартиры», — рассказал собеседник.
Что касается продовольственных товаров, по словам эксперта, замечено повышение цен на фрукты, в частности на яблоки, на 36%. Цены на цитрусовые пока остаются стабильными, но праздничный спрос может повлиять на их стоимость.
«Может измениться стоимость мандаринов из-за увеличения расходов на логистику. В секторе бытовой техники также ожидается подорожание, особенно электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это связано с инфляцией, повышением цен на сырье и комплектующие и ростом спроса на новые технологии», — отметил Максим Ильгов.
Он уточнил, что цены на бытовую технику, оснащенную искусственным интеллектом и возможностью подключиться к Интернету, будут увеличиваться из-за интеграции новых технологий в устройства.
«В контексте экономической адаптации России, эти изменения в стоимости жилья, продовольственных товаров и бытовой техники являются частью более широких глобальных трендов и отражают как вызовы, так и возможности для потребителей и бизнеса. Рост цен в некоторых секторах компенсируется увеличением доходов населения и зарплат, что способствует повышению покупательной способности», — подытожил собеседник.
Стоимость автомобилей в Ростовской области, скорее всего, не уменьшится и возможно, даже не стабилизируется, сообщает информационное агентство «Автостат». Аналитики полагают, что цены на автомобили будут продолжать расти в следующем году. Это связано с увеличением инфляции и ожидаемым воздействием государства на автомобильную промышленность и рынок для их стимулирования.
Также, по мнению экспертов отрасли, производители автомобилей попытаются компенсировать свои увеличившиеся издержки на логистику и запчасти через повышение цен на автомобили.
Предварительные оценки показывают, что автомобили в 2024 году подорожают примерно на 10-12%.
С 1 января в Ростове повысятся расценки на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Изначально планировалось повысить цену на работы до 3 563 рублей, однако в результате она составит 3 648 рублей.
Также изменятся тарифы на хранение автомобилей на штрафстоянках. Машины массой до 3,5 тонны будут храниться по ставке 24 рубля за час. В случае, если транспортное средство превышает указанный вес, стоимость составит 48,18 рубля в час.
Согласно информации Банка России, в ноябре текущего года в Ростовской области произошло повышение годовой инфляции до 7,5%. Результаты предшествующего месяца составляли 6,6%. Несмотря на то, что новое значение превысило среднюю инфляцию по России, оно оказалось ниже уровня, характерного для Южного федерального округа.
Причинами данного роста явились уменьшение предложения продуктов питания и повышение спроса на отдельные виды товаров. Также были увеличены тарифы на проезд в общественном транспорте.
Кроме того, годовой темп роста стоимости продуктов питания достиг 8,5%, а доступность мяса и яиц в розничных магазинах сократилась.
Необходимо отметить, что затраты предприятий общественного питания также возросли, что привело к ускорению годового роста цен на их продукцию.
Добавим, что цены на различные продовольственные товары увеличивались в течение всего года.