Филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В Ростове после капитального ремонта открылся филиал поликлиники №14. Там выполнили отделочные работы, сделали новые полы и потолки, заменили трубопровод, водопровод, заменили освещение, установили новые окна и двери. На все это потратили 6,5 миллиона рублей.
В медучреждении принимают три терапевта и невролог. Также там есть кабинеты дневного стационара, УЗИ, процедурный и прививочный.
Ранее сообщалось, что Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания окружного суда в Ростове.
Также стало известно, что Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове.