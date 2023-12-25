Филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта

В Ростове после капитального ремонта открылся филиал поликлиники №14. Там выполнили отделочные работы, сделали новые полы и потолки, заменили трубопровод, водопровод, заменили освещение, установили новые окна и двери. На все это потратили 6,5 миллиона рублей.