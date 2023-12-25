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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта

Филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта

25 декабря 2023, 16:23
Фото: Правительство Ростовской области
Филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта
Три терапевта и невролог будут принимать пациентов в филиале поликлиники №14 в Ростове, сообщили в правительстве региона.

В Ростове после капитального ремонта открылся филиал поликлиники №14. Там выполнили отделочные работы, сделали новые полы и потолки, заменили трубопровод, водопровод, заменили освещение, установили новые окна и двери. На все это потратили 6,5 миллиона рублей.

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В медучреждении принимают три терапевта и невролог. Также там есть кабинеты дневного стационара, УЗИ, процедурный и прививочный.

Ранее сообщалось, что Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания окружного суда в Ростове.

Также стало известно, что Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове.

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