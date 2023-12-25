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Updated Сегодня, 11:23

Физиолог назвала полезные добавки к кофе для сердца, мозга и сосудов

25 декабря 2023, 11:23
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина назвала добавки к кофе, которые приносят пользу. По ее словам, употреблять с кофе можно лимонный сок, кардамон, корицу, гвоздику и ваниль.

Как пишет NEWS.ru, Ирина Лялина отметила, что одной из наиболее полезных добавок к кофе является лимонный сок, который содержит много аскорбиновой кислоты, стимулирующей функционирование иммунной системы, повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. При употреблении кофе с лимоном люди, страдающие низким давлением, через некоторое время отмечают улучшение.

Еще одной полезной добавкой является кардамон. Эта специя снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, а корица, в свою очередь, улучшает умственную деятельность, физическую выносливость и поддерживает тонус сосудов, уточнила эксперт. Также полезной является гвоздика, способная оказывать обезболивающий эффект. Натуральная ваниль, по словам Лялиной, снижает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и замедляет старение.

Эксперт добавила, что необходимо помнить о том, что кофе «иссушает организм, вызывая частое мочеиспускание. Поэтому после каждой выпитой чашки этого напитка следует употреблять стакан чистой воды — это принесет пользу организму.

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