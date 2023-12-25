Физиолог назвала полезные добавки к кофе для сердца, мозга и сосудов

Как пишет NEWS.ru, Ирина Лялина отметила, что одной из наиболее полезных добавок к кофе является лимонный сок, который содержит много аскорбиновой кислоты, стимулирующей функционирование иммунной системы, повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. При употреблении кофе с лимоном люди, страдающие низким давлением, через некоторое время отмечают улучшение.