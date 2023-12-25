Физиолог назвала полезные добавки к кофе для сердца, мозга и сосудов

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как пишет NEWS.ru, Ирина Лялина отметила, что одной из наиболее полезных добавок к кофе является лимонный сок, который содержит много аскорбиновой кислоты, стимулирующей функционирование иммунной системы, повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. При употреблении кофе с лимоном люди, страдающие низким давлением, через некоторое время отмечают улучшение.
Еще одной полезной добавкой является кардамон. Эта специя снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, а корица, в свою очередь, улучшает умственную деятельность, физическую выносливость и поддерживает тонус сосудов, уточнила эксперт. Также полезной является гвоздика, способная оказывать обезболивающий эффект. Натуральная ваниль, по словам Лялиной, снижает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и замедляет старение.
Эксперт добавила, что необходимо помнить о том, что кофе «иссушает организм, вызывая частое мочеиспускание. Поэтому после каждой выпитой чашки этого напитка следует употреблять стакан чистой воды — это принесет пользу организму.