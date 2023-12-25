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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области

ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области

25 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI
ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области
В Ростовской области у местного жителя нашли взрывные устройства и боеприпасы, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемым оказался 60-летний житель Матвеево-Курганского района, у которого дома нашли взрывчатку. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

«Сейчас проводятся следственные действия. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

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Где именно мужчина взял запрещенные предметы, в сообщении не раскрывается.

Ранее стали известны подробности о найденной гранате на улице в донской столице. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого двух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР.

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