ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Подозреваемым оказался 60-летний житель Матвеево-Курганского района, у которого дома нашли взрывчатку. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.
«Сейчас проводятся следственные действия. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.
Где именно мужчина взял запрещенные предметы, в сообщении не раскрывается.
Ранее стали известны подробности о найденной гранате на улице в донской столице. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого двух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР.