ГТЛК: Программа льготного лизинга БАС стимулирует развитие всей отрасли

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:52
За несколько месяцев была проделана большая работа по созданию Национального проекта по развитию беспилотной авиации и Плана первоочередных действий по его реализации. Оба документа утверждены, пишет mkset.ru. Кроме того, были обоснованы рекордные ассигнования в размере 48 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие отрасли в следующем году.
Для обеспечения потребностей страны в беспилотниках сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение БАС и услуг с их использованием. Базовым поставщиком станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Кроме того, ГТЛК разработала Программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем, старт которой намечен на январь 2024 года. Такие инструменты стимулирования спроса позволят не только обеспечить потребность в БАС, но и помогут развивать производство. При серийном выпуске комплектующих и изделий их стоимость ощутимо снижается.
Как рассказал глава ГТЛК Евгений Дитрих, Правительство РФ 21 декабря одобрило выделение 2,5 миллиарда рублей на реализацию программы на 2024 год, и еще 600 миллионов рублей ГТЛК привлечет с финансового рынка. Он выразил признательность за доверие и поддержку, а также подтвердил готовность начать работу. По его словам, компания намерена в следующем году поставить в лизинг свыше 400 беспилотников по льготным ставкам от 3,5%. Такие условия являются уникальными для рынка, подчеркнул Дитрих.
«Мы уверены, что спрос на участие в программе будет высок, о чем свидетельствует активность по коммерческому лизингу дронов. Это направление мы запустили в текущем году и до конца года заключим контракты на поставку в лизинг 200 беспилотников», — заявил он.
Дитрих также отметил, что предприятия уже сейчас должны готовиться к реализации программы, делая упор на повышение локализации. Кроме того, необходимо решить задачу по унификации компонентов, поскольку в стране еще нет единого перечня комплектующих, из которых можно создать базу для любого беспилотника. Это приводит к тому, что комплектующие производятся единично, цена на них высока и запчастей может не хватать.
«Первоочередная задача — унифицировать компонентную базу. Чтоб по принципу конструктора, как лего, можно было собрать любой дрон под запрос клиента. Или же доработать узлы — сделать более мощный двигатель или более емкую, но легкую батарею. Которая подойдет не к одной-единственной модели, а будет универсальной», — добавил Евгений Дитрих.