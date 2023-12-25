ГТЛК: Программа льготного лизинга БАС стимулирует развитие всей отрасли

Дитрих также отметил, что предприятия уже сейчас должны готовиться к реализации программы, делая упор на повышение локализации. Кроме того, необходимо решить задачу по унификации компонентов, поскольку в стране еще нет единого перечня комплектующих, из которых можно создать базу для любого беспилотника. Это приводит к тому, что комплектующие производятся единично, цена на них высока и запчастей может не хватать.