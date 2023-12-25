Красная икра становится все менее доступной для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
За это время выросла в цене и другая рыбная продукция. Так, на 11% поднялись цены на рыбу мороженую, на 9% — кальмары.
Стоимость живой и охлажденной рыбы выросла на 9,8%, рыбного филе — 3,9%. Зато менее чем на 1% стали дешевле креветки.
Ранее RostovGazeta выпустила материал о стоимости красной и черной икры к Новому году. В среднем осетровая обойдется в 3,6 тысячи за 50 граммов и 6,8 тысячи — за 100 граммов.
Кроме того, появилась информация, что кишечную палочку нашли в красной икре в донском регионе.
До этого стало известно, как вырастет плата за воду в Ростовской области в 2024 году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.