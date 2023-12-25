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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Стоимость красной икры

Красная икра становится все менее доступной для жителей Ростовской области

25 декабря 2023, 07:19
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость красной икры

Стало известно, на сколько подорожала икра в Ростовской области

В Ростовской области за последний год стоимость лососевой икры выросла в цене на 2,3%, следует из данных официальной статистики.

За это время выросла в цене и другая рыбная продукция. Так, на 11% поднялись цены на рыбу мороженую, на 9% — кальмары.

Стоимость живой и охлажденной рыбы выросла на 9,8%, рыбного филе — 3,9%. Зато менее чем на 1% стали дешевле креветки.

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Ранее RostovGazeta выпустила материал о стоимости красной и черной икры к Новому году. В среднем осетровая обойдется в 3,6 тысячи за 50 граммов и 6,8 тысячи — за 100 граммов.

Кроме того, появилась информация, что кишечную палочку нашли в красной икре в донском регионе.

До этого стало известно, как вырастет плата за воду в Ростовской области в 2024 году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Статистика#Креветки#Икра#Охлажденная рыба
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