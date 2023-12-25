На берегу реки Мертвый Донец в Ростове-на-Дону нашли емкости с неизвестным веществом

На берегу реки Мертвый Донец в городе Ростов-на-Дону было обнаружено 10 емкостей с неизвестным веществом. По данному факту проводится проверка.