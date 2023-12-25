На берегу реки Мертвый Донец в Ростове-на-Дону нашли емкости с неизвестным веществом

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Согласно сообщению Минприроды Ростовской области, очевидцы, опубликовавшие информацию в интернете, утверждают, что химические вещества находятся в районе станции Каратаево. Специалисты уже посетили это место и произвели осмотр водоохранной зоны. Предположительно, содержимое емкостей — это бесцветный лак.
Результаты осмотра направлены в администрацию Советского района Ростова-на-Дону и в административную инспекцию Ростовской области для принятия соответствующих мер административного воздействия, пишет «КП-Ростов-на-Дону».