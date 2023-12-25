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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

На берегу реки Мертвый Донец в Ростове-на-Дону нашли емкости с неизвестным веществом

25 декабря 2023, 11:30
На берегу реки Мертвый Донец в городе Ростов-на-Дону было обнаружено 10 емкостей с неизвестным веществом. По данному факту проводится проверка.

Согласно сообщению Минприроды Ростовской области, очевидцы, опубликовавшие информацию в интернете, утверждают, что химические вещества находятся в районе станции Каратаево. Специалисты уже посетили это место и произвели осмотр водоохранной зоны. Предположительно, содержимое емкостей — это бесцветный лак.

Результаты осмотра направлены в администрацию Советского района Ростова-на-Дону и в административную инспекцию Ростовской области для принятия соответствующих мер административного воздействия, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

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