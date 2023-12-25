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На Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО

На Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО

25 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI
Распространяемая в Интернете информация о запрете на проведение в Ростовской области поминок по участнику спецоперации не соответствует действительности, сообщает «Лента.ру».

Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что в ДК поселка под Аксаем из-за алкоголя якобы не разрешили провести поминки по бойцу СВО. Говорилось, дескать скорбящих вытолкали из помещения, хотя о мероприятии договорились заранее.

Издание пишет, что теперь замглавы администрации Щепкина Аксана Шуткина опровергла обвинения и заявила, что людям, наоборот, пытались помочь.

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«Оплатили кафе, чтобы поминки не делали в здании ДК. Оплату кафе произвела администрация Щепкина», — пишет издание со ссылкой на слова чиновницы.

Добавим, что официальной информации об этой ситуации не было, она уточняется.

Ранее в Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы.

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