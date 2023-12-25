На Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО

Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что в ДК поселка под Аксаем из-за алкоголя якобы не разрешили провести поминки по бойцу СВО. Говорилось, дескать скорбящих вытолкали из помещения, хотя о мероприятии договорились заранее.