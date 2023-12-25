На Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что в ДК поселка под Аксаем из-за алкоголя якобы не разрешили провести поминки по бойцу СВО. Говорилось, дескать скорбящих вытолкали из помещения, хотя о мероприятии договорились заранее.
Издание пишет, что теперь замглавы администрации Щепкина Аксана Шуткина опровергла обвинения и заявила, что людям, наоборот, пытались помочь.
«Оплатили кафе, чтобы поминки не делали в здании ДК. Оплату кафе произвела администрация Щепкина», — пишет издание со ссылкой на слова чиновницы.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не было, она уточняется.
Ранее в Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы.