На развитие транспортной системы ЮФО выделят 150 млрд рублей к 2025 году

Напомним, также в Ростовской области пообещали привести в нормативное состояние более 650 километров донских дорог. Кроме того, в Ростовской области продолжаются работы по строительству крупных объектов транспортной инфраструктуры — путепровода через Ростовское море и первого этапа Западной хорды, где работы ведутся с опережением графика.