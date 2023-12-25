На развитие транспортной системы ЮФО выделят 150 млрд рублей к 2025 году

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Published Сегодня, 11:00
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Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в беседе с ТАСС заявил, что в ближайший год Южный федеральный округ потратит 150 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры Юга России.
Эти средства предусмотрены на реализацию мероприятий дорожной карты на 2023–2025 годы, к настоящему моменту, по словам Устинова, уже реализовали несколько крупных проектов, в их числе полпред президента ЮФО упомянул обходы Аксая и Краснодара.
«Расширяем железнодорожные подходы к портам и населенным пунктам Азово-Черноморского бассейна», — рассказал о текущих работах Владимир Устинов.
Напомним, также в Ростовской области пообещали привести в нормативное состояние более 650 километров донских дорог. Кроме того, в Ростовской области продолжаются работы по строительству крупных объектов транспортной инфраструктуры — путепровода через Ростовское море и первого этапа Западной хорды, где работы ведутся с опережением графика.